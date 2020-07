Isproducent ændrer navn på klassiker: Men 50.000 gamle æsker skal først sælges

Vaniljeis med solbærsyltetøj og chokolade. Enhver isproducent med respekt for sig selv har gennem de seneste 100 år lanceret en Kæmpe Eskimo. Men i lyset af racismedebatten vælger flere af dem nu at ændre navn på deres udgave af den klassiske is. Også Naturli’ Foods i Vejen, som nu kalder deres for Solbærdrøm

- Jeg tror, at der i den brede befolkning er et ønske om, at vi ikke skal tale ned til nogen. Vi skal omfavne hinanden, og den tid, hvor man talte mindre pænt om nogle befolkningsgrupper, er ovre. Verden er et andet sted, mener Henrik Lund, direktør for Naturli’ Foods i Vejen.

Direktøren afslører, at navneændringen på deres vaffelis ikke slår igennem straks. Lageret af emballage med titlen Kæmpe Eskimo skal først bruges.

- Vi havde jo allerede trykt 50.000 æsker på forhånd, så vi er jo i bæredygtighedens tegn nødt til at opbruge emballagen, vi har på lager, siger han.

Direktør Henrik Lund forklarer, at de allerede 50.000 trykte æsker først skal bruges, inden det nye navn slår igennem. Foto: Jørgen Guldberg

Kommentarer på Facebook ændrede navnet

Navnet Kæmpe Eskimo satte gang i mange af virksomhedens følgere på facebookgruppen Plantebevægelsen, hvor mange var hårde imod den vaffelis, Naturli’ Foods introducerede i foråret.

Her er nogle af kommentarerne: - Hvorfor søren vælger I et navn, der indeholder eskimo og lyder som noget fra 50'erne, når nu inuitbevægelser frabeder sig dette? - Jeg er virkelig skuffet over, at man vælger at putte et helt nyt produkt på markedet med det navn. - 2020 er virkelig året, hvor mange er i gang med at komme af med med racistiske udtryk. Jeg vil opfordre jer til at være den banebrydende virksomhed, som I nu er, og komme af med navnet.

Reaktionerne fik virksomheden til at udskrive en navnekonkurrence, som endte med det nye navn.

- I løbet af et par timer havde vi 2.000 reaktioner. I bagklogskabens klare lys skulle vi måske også have valgt et andet navn. Vi skal tilpasse os den virkelighed, vi er i. Derfor har vi valgt at lave et nyt navn til vores isvaffel, fortæller Henrik Lund.

Ifølge Den Danske Ordbog betegner det de oprindelig asiatiske folk, der bebor de arktiske egne i Grønland, Nordcanada, Alaska og det nordøstlige Sibirien. "Eskimo" kan virke stødende, idet betegnelsen inuit foretrækkes frem for eskimo af disse folkeslag.

Hjem Is har ingen planer om navneændring

Danmarks største isfirma, Mejerigaarden i Thisted, der driver både Hjem Is og Premier Is, har også hver deres Kæmpe Eskimo i sortimentet. Men her er der ingen planer om navneændring.

- Vi noterer os den diskussion, der foregår. Kæmpe Eskimo er et velkendt navn, og vi vil ikke ændre noget, der er over 100 år gammelt, på baggrund af en spontan debat, siger direktør Claus Dahlmann Larsen.

Læs også Her finder du Syd- og Sønderjyllands bedste is

I det sekund, der kommer en befolkningsgruppe, der føler sig krænket eller føler manglende respekt, er han parat til at overveje en navneændring.

- Hvis for eksempel en grønlandsk forening bad os overveje en navneændring, vil vi gerne gå i dialog om det. Men vi er endnu ikke blevet kontaktet af nogle, der føler sig krænkede, siger han.

Hjem Is kommercielle kontor for salg og marketing ligger i Kolding, mens hovedkvarteret og produktion hører hjemme i Thisted.