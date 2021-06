Kæmpeskilt skal tiltrække SOSU-sommerafløsere

- Nogen af os tror, de unge går ud og poder, fordi de kan få lidt mere i løn derude, end de kan hos os, siger Kirsten Lønne.

Og som det ser ud nu, har Plejecenter Lundtoft ikke mulighed for at dække ind for sommerferien.

- Vi kan være nødt til at inddrage ferie. Det er sådan et kort, man kan have i ærmet. Men vi kan ikke få det i vores mund, og vi kan et eller andet sted ikke tænke det. Det får vi også kun noget dårligt ud af, siger hun.