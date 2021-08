Kartoflen var sommerens budbringer - nu går det ned ad bakke

Kartoflen er omdrejningspunkt for mange forskellige retter på det danske middagsbord. Der er dog en faldende tendens til, at danskerne ikke spiser nær så mange kartofler, som de plejer at gøre.

Siden 2009 er forbruget af kartofler faldet. Dengang var der kartofler på hver tredje tallerken i de danske hjem, hvor det i følge de nyeste tal fra Coop Analyse 2019, kun er kartofler på hver fjerde tallerken.

Kartofler er miljø- og klimavenlige

Benny Jensen som er agronom og kartoffelspecialist synes, at det er ærgerligt, at interessen for kartofler er nedaddalende, men han synes også kartoflen er utrolig spændende.

- Kartoflerne er nok desværre lidt undervurderet hos mange. Både fordi man synes spisekartofler er for besværlige at skrælle eller for kedelige. Det behøver man jo slet ikke at gøre, fortæller han.