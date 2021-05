Kirkens fødselsdag fejret i det fri

Blandt træer, højt græs og mælkebøtter blev der i dag 2. pinsedag afholdt friluftsgudstjeneste i Gamst. Det er menighederne fra sognene Andst, Bække, Veerst og Gesten, der var mødt op til gudstjeneste.

Og det er også noget at fejre i Pinsen - for populært sagt er det kirkens fødselsdag.

- Pinsen er der, hvor kirken bliver grundlagt. Disciplene venter på, at ånden skal komme, og når den så kommer, får de det her middel til at fortælle om kristendommen i hele verden. Man kan sige, at uden pinsen havde vi ikke kirkens grundlæggelse, siger Mira Bang Pedersen, der er sognepræst i Bække og Veerst Sogn.

Gustjenesten blev afholdt bag den gamle præstegård i Gamst - og det er en tradition, at menighederne samles, mødes, beder og synger under åben himmel.

- Det giver en helt anden stemning til gudstjenesterne, når du sidder ude og kan høre fuglene synge og mærke blæsten. Du er tættere på skaberværket på en eller anden måde, siger Bente Merete Ovesen, formand for menighedsrådet i Gesten Sogn.