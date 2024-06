Kommunaldirektør stopper i Vejen Kommune

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Ole Slot har i 27 år været den øverste leder for den største arbejdsplads i kommunen, og går på pension til nytår.

- Jeg har nu nået en alder, hvor jeg gerne vil have tid til at prioritere andre ting. Ikke mindst vil jeg gerne have mere tid til min kone, vores børn og børnebørn. Jeg er vist lidt bagud på samværskontoen her, fortæller Ole Slot.

Borgmester Frank Schmidt-Hansen har for flere måneder siden haft drøftelser med Ole Slot om fremtidsplanerne.

- Vi har løbende haft nogle snakke om Oles fremtidsplaner, og det har ligget i kortene, at han ønskede at stoppe indenfor en overskuelig årrække, men selvom jeg har haft noget tid til at vænne mig til tanken, så er det alligevel med en vis portion vemod, at jeg nu skal sige farvel til kommunaldirektøren, siger borgmester Frank Schmidt-Hansen, Kons., og fortsætter.

- Han har givet os en lang opsigelse, så vi kan få en ny person i kommunaldirektørrollen inden et kommende kommunalvalg, så den nye direktør får mulighed for at komme godt ind i rollen.

64-årige Ole Slot blev udnævnt til ridder af Dannebrog efter 25 år i stillingen, og har tidligere været centralforvaltningsdirektør i kommunen og vicekontorchef i Vejle Amt.

Økonomiudvalget skal godkende ansættelsesprocessen af en ny kommunaldirektør den 18. juni.