Derfor er de netop i gang med at sende spørgeskemaer ud til alle, der flytter fra kommunen og til alle, der flytter derfra.

- Vi vil gerne fortælle de gode historier om en tryg barndom, så folk husker deres egen og flytter hjem igen, fortæller bosætningskoordinator, Marie Bøttcher Christensen og fortsætter.



- Der er mange grunde til, at man bosætter sig et sted. Familie, venner, kæreste eller arbejde. Vi kan se, at de fleste af vores tilflyttere kommer fra nabokommunerne, siger hun.