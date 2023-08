Kommune vil fejre talenter med dessert på rådhuset

Et anerkendende klap på skulderen kan trods talemåde komme i mange varianter.

Nogen nøjes med klappet, andre med trofæer og i Vejen Kommune tyer mand til pandekager.

Det er i hvert fald planen, når kommunen vil fejre de unge, der har præsteret noget ekstraordinært i forhold til deres uddannelse og fag.

- Vi vil gerne anerkende den ekstra indsats, som de her unge mennesker har ydet. Det kan være ved DM i Skills, Til Fagenes Fest, en anerkendelse fra deres uddannelsessted eller noget lignende. Men det er vigtigt at vi er med til at udbrede kendskabet til talenterne, og at anerkende den ekstra indsats, siger Frank Schmidt-Hansen (C).