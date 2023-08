Kommuner ser sig tvunget til at hæve skatten, så der ikke skal spares på velfærden

Ender nogle kommuner med at sænke skatten, vil det åbne muligheden for andre at hæve. Her venter så en forhandling mellem kommunerne om, hvem der har mest behov for den økonomiske hjælp.



Ville helst undgå

En blå borgmester som Frank Schmidt Hansen så helst, at en skattestigning ikke var kommet på tale.

- Jeg så gerne, at vi kunne slippe for det, men jeg er også optaget af, at vi leverer en ordentlig velfærd til vores borgere, siger han.