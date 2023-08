Kommuner vil hæve skatten ved næste budgetforhandlinger

Kommunerne bebuder i hvert fald skattestigninger frem mod efterårets kommende budgetforhandlinger.

- Vi er meget pressede på vores drift, men vi er endnu mere pressede på vores anlæg. Vi kan simpelthen ikke følge med i forhold til de behov, vi har for at få lavet kapacitet til dagtilbud og på ældreområdet, siger borgmester i Vejen Kommune, Frank Schmidt Hansen (K).



- Behovene på social- og handicapområdet er så store, at vi i en periode har brug for ekstra finansiering, hvis vi skal undgå at gennemføre omfattende besparelser på de store og vigtige velfærdsområder, skriver borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen (S) på Facebook.

Skattestigningerne kan kun ske, hvis andre kommuner vælger at sænke skatten for at undgå sanktioner.