- Lige nu er vi optaget af at lede efter sikkerhed for, at vores medlemmer får deres løn. Hvis ikke vi kan få den sikkerhed, skal de melde sig ledige, og det vil vi hjælpe dem med, siger Jim Jensen, næstformand i Fødevareforbundet NNF.



Slagteriarbejdere blev onsdag sendt hjem med beskeden om, at deres arbejdsplads er erklæret konkurs.