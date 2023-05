Kortlægning af historiske minder halter - Vejen har taget sagen i egen hånd

- I kommunerne overtog vi forvaltningsopgaven fra amterne uden kompensation og med den forudsætning, at kortlægningen var i orden. Det har vi kunnet konstatere, at den på ingen måde var, lyder det i et skriftligt svar til TV SYD fra Birgit S. Hansen, formand for Kommunernes Landsforenings Klima- og Miljøudvalg.

Kæmpe opgave

I Vejen Kommune valgte de i 2017 at tage sagen i egen hånd. Her besluttede byrådet at afsætte 900.000 kroner til at kortlægge digerne, og senere i år er kommunen færdig med arbejdet.

- Det har været en kæmpe opgave, men specielt lodsejerne har ventet på det her. De har været frustrerede over ikke at kunne få at vide, om et dige var beskyttet eller ej, og om det måtte fjernes, men nu har vi et værktøj til at kunne give dem svar, siger Vagn Sørensen (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Vejen Kommune.