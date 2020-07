Lader ukrudtet gro med vilje: Måske bliver det helt normalt i fremtiden?

Fremtidens have ser måske ikke ud, som den vi kender i dag. Snorlige blomsterbede og nydeligt trimmet græs uden sporet af en mælkebøtte - skal alt sammen være fortid.

I hvert fald hvis det står til 15-årige Simone Schmidt Andersen fra Vejen. For lidt dovenskab i haven kan skabe bedre leveforhold for de dyr og insekter, som lige nu er truede.

- Jeg tænker meget på fremtiden. For hvis jeg får børn, så vil jeg gerne, at de vokser op med alle de dyrearter, som jeg har kendt fra min barndom. Det kan for eksempel være en sommerfugleart, der kan uddø, hvis ikke man gør noget ved det, siger Simone Schmidt Andersen.

Vi skal ikke give slip på hele haven, for der kan både være staudebed og roser i en insektvenlig have, men vi skal vænne os til, hvordan haven ser ud, når der også er plads til naturen. Rie Birk Lauridsen, havefaglig rådgiver i Haveselskabet

Derfor har hun og hendes far, Hans Lillelund Andersen, meldt sig til WWF Verdensnaturfonden og Haveselskabets eksperiment ”Danmarks Vilde Haver”. Projektets formål er at undersøge, hvad der sker med trængte dyr og insekter, hvis danskerne dedikerer noget af deres haver til mere vild natur.

Fakta om eksperimentet: Danmarks Vilde Haver er et eksperiment fra Verdensnaturfonden og Haveselskabet.

Formålet er at undersøge, hvad der sker med trængte dyr og insekter, hvis danskerne dedikere noget af haven til mere vild natur.

I en periode fra maj til august skal 60 danskere fra hele landet være en del af projektet og notere, hvad de oplever og ser undervejs.

Over 1500 danskere fra hele landet søgte om at blive en del af eksperimentet, hvoraf 140 af ansøgningerne kom fra Syd- og Sønderjylland. 60 haveejere blev udvalgt til at deltage. Kilde: WWF Verdensnaturfonden Se mere

Flere vil have vild natur i Danmark

Simone Schmidt Andersen og de andre fra projektet er langt fra de eneste, som kæmper for mere vild natur i Danmark. Hos Coop er man begyndt at sælge små poser med frø til vilde blomster i haven, og i Esbjerg, Varde, Billund og Vejen kommuner har man sået vilde blomster på strækninger, som tilsammen udgør 40 kilometer.

Hos WWF Verdensnaturfonden og Haveselskabet, der står bag projektet ”Danmarks Vilde Haver”, har der været stor interesse for at genskabe den vilde natur. Over 1500 personer fra hele landet har ønsket at lægge havesaksen og tilmeldt sig projektet, hvoraf 60 blev udvalgt. Heriblandt Simone Schmidt Andersen og hendes far fra Vejen.

- De mange tilmeldinger viser bare, at danskerne er klar til at gøre en forskel for de trængte insekter, sommerfugle, halsbåndmusen og alle mulige andre forunderlige dyr i den danske natur, siger Thor Hjarsen, seniorbiolog i WWF Verdensnaturfonden.

Ifølge WWF Verdensnaturfonden og Haveselskabet, som står bag projektet, kan de danske haveejere gøre en verden til forskel for den danske natur. Eksempelvis ved at lade naturen selv gøre arbejdet fremfor at sprøjte med gift.

- Det betyder ikke, at vi skal give slip på hele haven, for der kan både være staudebed og roser i en insektvenlig have, men vi skal vænne os til, hvordan haven ser ud, når der også er plads til naturen, fortæller havefaglig rådgiver i Haveselskabet Rie Birk Lauridsen.

Her ses et læhegn af kviste, som Simone og hendes far har bygget til glæde for fugle og insekter. Foto: Katrine Gregersen, TV SYD

Læhegn til fugle og vandhuller til skrubtudser

Hos Simone Schmidt Andersen har hun og hendes far lavet et læhegn af kviste i haven, som kan tilgodese fugle og dyr. Derudover har de lavet et lille vandhul til skrubtudser og en del af haven får lov at vokse, uden havesaksens indblanding.

Håbet er, at det alt sammen kan være med til at gøre en forskel. For interessen for de grønne omgivelser har været der siden barnsben, og derfor betyder det også meget for hende, hvis hun kan være med til at sikre dens overlevelse.

- Jeg har altid elsket at være ude i naturen, for den giver en frihed, synes jeg. Og hvis jeg kan være med til at give det her videre til mine kammerater, så er det måske helt normalt med en vild have i fremtiden, fortæller Simone Schmidt Andersen.

Resultaterne fra det landsdækkende projekt indsamles til efteråret, hvor de bliver til en række guides, som alle efterfølgende kan hente inspiration i.