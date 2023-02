Lær at prutte om prisen med den ultimative guide til rabat

Du skal ikke bare gå direkte hen til disken og bede om en lavere pris. Først skal du bruge et par minutter eller to på at tale sælgeren varm og skabe en personlig relation. Så vælg et tidspunkt på dagen, hvor sælgeren ikke har travlt.

Hvis du spørger sælgeren, om du overhovedet kan få rabat, kan han eller hun hurtigere afvise dit ønske om nedslag i prisen. Tænk derfor i at stille åbne hv-spørgsmål, som hvad, hvor, hvordan og hvilke. På de spørgsmål er det sværere for sælgeren at sige ”nej”, for det er ikke sådan man svarer på et hv-spørgsmål.

Det er også en god ide ikke at krejle ved kassen, hvor du allerede står med varen i hånden, for så vil I begge tabe ansigt, hvis forhandlingen går i vasken. I stedet er det en gode ide at stå nede ved varen, hvor I kan tale sammen uden at blive forstyrret af andre kunder, som vil betale.

Husk at nævne, hvis du har set produktet til en billigere pris et andet sted. Prøv altid at være positiv, imødekommende og eventuelt have et glimt i øjet. Prøv også gerne at rose ekspedienten for sin viden og brug sælgerens navn. Hvis det er en butik, du kommer i ofte, kan der være mange penge at spare i den personlige relation til sælgeren.