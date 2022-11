Lærerløs undervisning i Vejen er - måske - ulovlig

Danmarks Lærerforening: - I modstrid med den danske folkeskole

Men det er ikke godt nok, mener Gordon Ørskov Madsen, og derfor glæder han sig over, at STUK er gået ind i sagen.



- Jeg er glad for, at ministeriet har besluttet at underlægge Vejen enkeltsagstilsyn. Det er jo et tegn på, at her er noget, der skal kigges på, siger han til Fagbladet Folkeskolen og fortsætter:

- Det er jo helt i modstrid med, at det i den danske folkeskole er lærere og skoleledere, der har ansvaret for undervisningens kvalitet og for, at den lever op både overordnet til målene for folkeskolen og til målene for de enkelte fag.