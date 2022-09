Landmænd kan udnytte jord og sol på samme tid - og måske endelig få naboernes opbakning

- Det giver landmanden mulighed for at dyrke jorden mellem solcellerne, fordi der kommer lys, men også fordi mellemrummet betyder, at der faktisk er plads til en traktor, siger han.

200 henvendelser fra landmænd

Powetis har kun været i gang med de vippende solceller i Danmark i lidt over et år. Denne type solceller findes allerede flere steder i Spanien, Italien og USA, men i Danmark har Powertis lige nu to forsøgsanlæg - ét på Risø og hos en jordbæravler på Sydsjælland.