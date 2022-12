Landmænd reagerer på kommende CO2-afgift: - "Vi har kun en klode at leve på, og det ved vi alle godt"

Landbruget er flere gange blevet betegnet som en af de største klimasyndere.

Dermed har det også været et tema, at landbruget skulle pålægges en CO2-afgift som led i at nedbringe klimabelastningen. Den afgift kan man nu kigge frem imod, da den er en del af den nye regerings regeringsgrundlag.

Hans Christian Gemælke er landmand i Vejen og formand for Jysk Landbrug. Han betegner sig selv som moderat omkring udsigterne, men er klar over, at man er nødt til at gøre noget for et grønnere landbrug.