Landsby har succes med anderledes løb - særligt én forhindring trækker deltagere

Et løb for alle

I Lindklud bor omkring 450 mennesker. Men mudderløbet har hvert år formået at trække flere hundrede interesserede til.

- Det er vigtigt at inkludere alle, fordi tendensen er, at familieløb bliver for de få, når det er dyrt. Og det kan være en stor post i en almindelig husholdning, fortæller Pernille Thøstesen, der har været med til at arrangere LGU-mudrun alle tre år.

Til løbet i Lindklud koster adgang for børn 85 kroner og 135 kroner for voksne.



- Jeg synes, priserne er blevet slemme til OCR-løb. For os skal det ikke være så dyrt, at man tænker, at man bare kan løbe en tur i stedet. Det vigtiste er, at alle kan være med.