Landstræner besøger sydjysk by på landsturné

Kasper Hjulmand besøger den 6. februar Vejen, hvor han skal lære fra sig til de frivillige fodboldtrænere, der har tilmeldt sig træningsseminaret.

For Hjulmands vedkommende handler rundturen om at give noget tilbage til de mange frivillige, der er med til at dygtiggøre og fostre spillere til det danske nationalmandskab.



- Jeg ved udmærket godt, at jeg og spillerne på landsholdet står på skuldrene af dem.

- Det er min måde at sige tak på og værdsætte det arbejde, de gør hver dag, siger Kasper Hjulmand.

Hver af de syv seminarer rundt i landet har en af de seks lokalunioner under Dansk Boldspil-Union (DBU) som arrangør. DBU Jylland er vært for to af seminarerne.