Lasses job blev sat på pause - nu er han "udlånt" til børnehaver

Gevinst for både børn og voksne

I børnehaven er både børn og pædagoger begejstrede for "den unge gut".

- Det har pustet noget nyt liv i vores hverdag, så absolut et kæmpe plus at få ham ud, mener Susanne Gerdsen, der er pædagogmedhjælper i Veerst-Bække Børnehave.

- Man kan også mærke, at børnene synes, det har været dejligt.

Susanne Gerdsen fortæller, at Lasse Roost Rasmussen har formået at skabe nye oplevelser for børnene qua sit job i projektet "Bevægelse er Vejen". Gennem kontakt til foreninger i Bække har de store børn både været i gymnastiksalen at lege og været på besøg hos spejderne.

Lige nu fortsætter snemandsbyggeriet. Børnene er på jagt efter sten til knapper på snemandens mave.