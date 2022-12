Føreren, som iøvrigt er politibetjent og kørte i en civil patruljebil, fik snitsår i ansigtet og glas ind i kabinen, fortæller Søren Strægaard, som er vagthavende hos Syd- og Sønderjyllands Politi.



- Få nu lige tjekket, at der ikke ligger is på lastbilen, inden man kører ud. Det kan komme til at koste dyrt, opfordrer han.

Uheldet skete klokken 07.16 mellem afkørsel 66 Lunderskov og 67 Vejen Ø. Isflagen havde en størrelse på én gange 0,5 meter.