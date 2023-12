Levn fra fortiden hædres som årets arkæologiske fund

Det skriver Slots- og Kulturstyrelsen i en pressemeddelelse.

Nær Vejen i Sydjylland dukkede en forsvundet landsby frem, der har sine rødder i den sene vikingetid og strækker sig ind i middelalderen. Den er med på listen over spektakulære arkæologiske fund.

Det er Sønderskov - Arkæologi Sydvestjylland, der har stået for udgravningen af Laus landsby ved Vejen, som stedet hedder. Stednavnet Lausbøl vidner om, at landsbyen formentligt er grundlagt af en Lau eller Laus, lyder det.

På Nørregade 6 i Horsens gav bygningsarkæologiske undersøgelser i forbindelse med et restaureringsprojekt af et bindingsværkshus et detaljeret indblik i byens middelalderbebyggelse og dens udvikling. Undersøgelserne fortæller om mere end 700 års byhistorie i Horsens og er derfor også med i top 10 over årets arkæologiske fund.

Vicedirektør Sidsel Nordengaard, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

- Vi har igen i år set en stor variation i de fund, museerne har gjort. Hvert enkelt fund fra oldtid og middelalder giver os et unikt indblik i væsentlige aspekter af menneskers liv, bolig, infrastruktur, produktion og metalhåndværk, ritualer og gravskikke, fortæller Sidsel Nordengaard, som er Vicedirektør i Slots- og Kulturstyrelsen, og fortsætter:

- Hver især udgør de en brik i det samlede billede af, hvordan fortidens mennesker levede i vores land.