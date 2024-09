Liberale byrådsmedlemmer går til Venstre

Det sker fordi, de to liberale byrådsmedlemmer, Martin Boye og Peter Svane, har valgt at indgå i et formelt samarbejde, så man i fællesskab kan nå ud til en større vælgerskare.

- Vores plan har egentlig længe været at vende tilbage til Liberal Alliance; men da LA for nylig afslog vores tilbud om to mandater i Vejen Byråd, var det derfor oplagt at tage imod tilbuddet fra Venstre, der jo både historisk og i dag rummer holdninger fra både LA, Danmarksdemokraterne og Moderaterne, udtaler Martin Boye.

Det oplyser Vælgerforeningen Vejen Venstre i en pressemeddelelse, hvor det også fremgår, at de to nye medlemmer i første omgang havde andre planer.

Peter Svane håber, at sammensmeltningen med Venstre vil bidrage til at skabe mere synlighed om de liberale synspunkter.

- Det var, for os, en unik mulighed for at videreføre vores politik, men nu på en større og mere synlig platform. Det er et kardinalpunkt for os at vi har et fælles værdigrundlag, lyder det fra politikeren, der til daglig gør tjeneste i Forsvaret med rang af Major.

Ny borgmesterkandidat

Hos Venstre i Vejen kan man ikke kun tilføje to ekstra mandater til byrådsgruppen. For med tilgangen af Martin Boye kan partiet også føje en ny borgmesterkandidat til listen over mulige emner.

Det oplyser formand for Vælgerforeningen Vejen Venstre, Leif Thomsen:

- Udover at samle de to partier, har jeg også ønsket at få Martin Boye til at stille op som borgmesterkandidat for Venstre til det kommende byrådsvalg i november 2025 – Det har Martin takket ja til, og han vil derfor indgå på linje med øvrige kandidater i den kommende udvælgelse, der kulminerer ved opstillingsmødet den 11. november. Her vil Venstres medlemmer kåre deres favorit og borgmesterkandidat til KV25, siger formanden.