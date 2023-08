Livssyn fik kendisser til at skyde penge i jysk mose

Derfor vil Esben Bjerre og Peter Falktoft gerne vise deres følgere, at der er forskellige måder at tage ansvar for naturen og klimaet på.



- Måden at løse både biodiversitetskrisen og klimakrisen er jo ikke, at vi skælder ud på dem, der gør lidt, men ikke gør det hele. Det her er en måde at tage ansvar på og gøre noget. Men vi kommer ikke til at leve et fuldstændig rent liv, siger Esben Bjerre.



Så det handler ikke om pengene. Bjerre og Falktoft er også de eneste, der har fået lov til at købe sig ind i Kragelund Mose. Prisen vil parterne ikke oplyse.