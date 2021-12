Lokale donerer 3,5 millioner kroner til købmand

De indsamlede penge kommer blandt andet fra solgte andele til 2.500 kroner stykket, som de lokale har købt.

Peter Eskildsen er formand for arbejdsgruppen 'Min Købmand' og har arbejdet for at sikre den lokale købmand en fremtid.

- Jeg er så glad over, at der er sådan et sammenhold i Gesten, siger Peter Eskildsen.

Et lokalt samlingspunkt

Købmandsbutikken er vigtig for borgerne i Gesten, for det er blandt andet her, de mødes.

- Det betyder rigtig meget både for byen, men også for os der bor her - det er helt sikkert. Nu har vi ikke børn i skolen mere, så det er her, vi mødes med nogle af dem, vi ikke ser så tit også og hører, hvad der sker i byen, siger en af butikkens kunder, Jimmi Mortensen.

Indsamlingen udløb i går aftes, og det var først i sidste øjeblik, at målet blev nået. Men det blev nået, og Gesten kan se frem til en ny købmandsbutik.