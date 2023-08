Lokalpoliti får jævnligt anmeldelser om gaderæs

Det fortæller leder af politiet i Vejen, Tommy Bech, til JydskeVestkysten.

Debatten om gaderæs i Vejen Kommune er igen blusset, efter at en anonym borger har lavet et opslag på Facebook om, at hun ofte oplever, at 50 til 60 unge mødes i Vejen og kører ræs.



Politiet oplyser, at de som regel kører ud, når de får en anmeldelse om gaderæs, men at de ikke har oplevet, at der bliver kørt gaderæs.

- Det, man som borger kan gøre, er at blive ved at anmelde det til politiet, og det er faktisk anonymt. Vi fortæller ikke nogen, hvem der ringer til os, siger Tommy Bech til avisen.