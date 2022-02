Mælkepriserne er steget 14,2 procent - landmand sikrer sin fremtid

Derfor mener mælkeproducenten også, at på trods af de positive prisstigninger for landmændene, så er fremtiden også usikker.

- Vi må erkende, at i den verden vi lever i nu, er udsvingene jo bare større, end vi har været vant til. Normalt har mælkeprisen været rimelig stabil gennem tiderne. Nu går den så meget op, og så ved vi også, hvad der kan ske på et tidspunkt. Lige nu gælder det bare om at polstre sig, til det en dag vender, for det ved vi jo, at det gør på et tidspunkt, siger Boe Østergaard.