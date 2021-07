Mand anholdt efter vanvidskørsel på motorcykel

I en sag om formodet vanvidskørsel er en 28-årig mand fra Holsted blevet anholdt, efter han onsdag aften blev målt til at køre over 200 kilometer i timen på en motorcykel.

Det oplyser vagtchef Henrik Sønderskov fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Føreren blev bemærket af en motorcykelpatrulje, som satte efter ham. Manden ville imidlertid ikke standse, men forsøgte i stedet at køre fra betjenten. Jagten gik ad flere veje og endte i centrum af Holsted.

- Her smed manden motorcyklen fra sig og satte i løb. Han blev rendt op af motorcykelbetjenten og anholdt, siger Henrik Sønderskov.

Ingen personer kom til skade.

I forbindelse med anholdelsen efterlyste politiet onsdag aften vidner til episoden. Torsdag morgen oplyser vagtchefen, at politiet har kaldt med tre vidner.

Kørte i påvirket tilstand

De 200 kilometer i timen er langt over den tilladte hastighed på de strækninger, hvor politiet målte manden.



Efter reglerne regnes særligt hensynsløs kørsel som vanvidskørsel, hvis man overskrider hastighedsgrænsen med mere end 100 procent ved kørsel over 100 kilometer i timen.

Det er dog ikke det eneste, manden er sigtet for. Han er også sigtet for at have bragt andres liv i fare, at have stjålet motorcyklen, at køre i en frakendelsesperiode og at køre i påvirket tilstand.

Politiets jurister skal nu afgøre, om der er grundlag for at fremstille manden i et grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.