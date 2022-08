Mand anholdt for at ville dræbe 19-årig kvinde

Derudover oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, at anklagemyndigheden ved onsdagens retsmøde vil kræve lukkede døre.

Det vil med andre ord sige, at den sigtedes forklaring og politiets foreløbige efterforskningsmateriale skal holdes skjult for offentligheden.

Det bliver op til retten at beslutte, om dørene skal lukkes. Dørlukning sker som regel for at tage særlige hensyn til politiets videre efterforskning af sagen.

Den 22-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør onsdag klokken 13.