Ved en prisuddeling i Kolding gik Dansk Industris initiativpris 2022 til Vejen-virksomheden.



- Prisen er en anerkendelse af virksomhedens stiftere, der for fem år siden var fremsynede og modige nok til at gå fuld tid ind på at lave en markrobot. Der var nok ikke mange, der troede på det dengang, siger Farmdroids direktør og medejer René Jørgensen.