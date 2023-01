Medarbejdere anklager Vejen-virksomhed for systematisk snyd

Der er tre forhold i anmeldelsen. Dels handler den om, at Skare Meat Packers skal have forsøgt at forhindre, at Fødevarestyrelsen kunne lave en kontrol af virksomheden.

Derudover har Fødevarestyrelsen konstateret, at oprindelsesland er blevet ændret for noget af kødet.

I forbindelse med kontrollen kunne Fødevarestyrelsen også konstatere, at virksomheden havde 250 ton gammelt kød i et eksternt varehus, hvoraf noget var helt tilbage fra 2010.

Ifølge Fødevarestyrelsen var det ikke muligt at spore det gamle kød til dets oprindelsesland. Det skyldes, at anmærkningen manglede.