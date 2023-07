Mere end 16.000 gæster til årets vikingespil i Jels

16.705 gæster lagde i år vejen forbi vikingespillet i Jels, for at se årets forestilling Den Sidste Viking. Og igen i år havde gæsterne ekstra plads at boltre sig på. De sidste to år har der været en tom plads mellem hvert selskab på tilskuerrækkerne.

- Ved at give alle gæster ekstra plads, så kommer vi ikke til at kunne slå tidligere tiders besøgsrekorder, men for os er succes ikke nødvendigvis lig med at der bliver slået rekord, men derimod at de gæster der besøger os, har en rigtig god oplevelse, fortæller Janus Harloff Lynggaard, der er formand for Jels Vikingespil, i en pressemeddelelse.



Selvom målet ikke længere er at sætte besøgsrekord, er antallet af gæster alligevel højere i år end i 2022. Sidste år besøgte 16.209 personer friluftsscenen ved Jels Nedersø.