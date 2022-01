Minister: Grundløse underretninger skal håndteres skånsomt

- Vores familie har i den her uge været helt ude i tovene. Det er simpelthen ikke i orden, at man som myndighed bare uden videre understøtter tvivlsomme anonyme underretninger baseret på et enkelt menneskes personlige holdning, sagde Jacob Strunge efterfølgende til TV SYD.



- Anonyme indberetninger er vigtige

Social- og ældreminister Astrid Kragh (S) siger tirsdag i et skriftligt svar til TV SYD, at de anonyme underretninger er vigtige - også selvom de nogle gange rammer forældre, der ikke har gjort noget galt.

- Underretninger er et vigtigt værktøj for kommunerne til at opdage børn, der har brug for hjælp og støtte. Ganske mange af de børn, der omsorgssvigtes eller på anden vis har brug for fællesskabets hjælp, har der netop været underretninger på forud for, at de får hjælpen, siger Astrid Kragh.

Grundløse indberetninger skal håndteres med omtanke

Men ministeren opfordrer samtidig kommunerne til, at grundløse indberetninger bliver behandlet med omtanke.

- Det er selvfølgelig vigtigt, at grundløse underretninger bliver håndteret så hurtigt og skånsomt som muligt. Er der ikke nogen grund til bekymring for et barns velbefindende, skal den grundløse underretning heller ikke forfølges videre af kommunen. Arbejdet med underretninger er vigtigt og svært, og derfor har vi med aftalen om Børnene Først sikret, at et partnerskab af centrale aktører på området ser på, hvilke gode erfaringer der er med håndtering af underretninger, så kommunerne klædes bedre på, siger Astrid Kragh.