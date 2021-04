Mor og kæreste anholdt for grov vold mod barn på halvandet år

Opdatering: Der er tale om barnet biologiske mor og en kæreste.

En kvinde på 22 og en mand på 35 år bliver fredag fremstillet for en dommer ved Retten i Esbjerg. Anklagemyndigheden vil have de to varetægtsfængslet i en sag om vold mod kvindens barn, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.



Barnet er en halvandet år gammel pige. Fredag i sidste uge blev det indlagt på Odense Universitetshospital med brud. Siden har Vejen Kommune anmeldt sagen til politiet, og det er mundet ud i anholdelse af de to personer.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemedelelse. På Twitter skriver de, at der er tale om barnets biologiske mor og en kæreste.