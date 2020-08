Mundbind er i vejen for hørehæmmede: Vi kan hverken høre eller se, hvad I siger

- Undskyld. Hvad siger du?

Hørehæmmede er vant til at sige denne sætning. Men fremover må de formentlig ty til den langt oftere. Hvis mundbind bliver endnu mere udbredt end nu, får de hørehæmmede nemlig meget svært ved at forstå, hvad folk siger.

- Det bliver et kæmpeproblem, siger Hans Christian Schack fra Holsted.

Han har været hørehæmmet i snart 30 år efter en arbejdsulykke. Han er også lokalformand for Høreforeningen.

Hørehæmmedes mulighed for at mundaflæse folk med mundbind er stort set ikke-eksisterende.

Allerede nu har corona-pandemien skabt så mange krav, at det giver de hørehæmmede problemer. Det gælder for eksempel i butikkerne, hvor ekspedienten ofte sidder bag plexiglas.

- Det betyder, at det kan være svært at høre, hvad der bliver sagt. Hvis ekspedienten ovenikøbet kigger ned i stedet for at kigge op, så man kan mundaflæse, ja så er det ikke ligefrem nemmere, siger Hans Christian Schack.

Mange har problemer med at høre Mindst 800.000 danskere har problemer med hørelsen. De fleste af disse har god støtte af tekst på TV og anden visuel information.

Ca. 300.000 har et høreapparat og har brug for teleslynger og andre hjælpemidler.

Ca. 50.000 har et svært høretab, der fx. kan betyde, at de har svært ved at holde fast på et job. Kilde: Høreforeningen Se mere

Flere bruger mundbind

Mundbind er blevet et krav under flyrejser, og hørehæmmede må bede til, at hverken flypersonalet eller medpassagerer siger noget vigtigt undervejs. Bag mundbindet. Nu har sundhedsmyndigheder også rådet folk til at bære mundbind, når de rejser i myldretrafikken i tog, busser og metro.

Endnu har danskerne ikke rigtigt taget mundbindet til sig, som de har gjort det i andre lande. Som for eksempel Frankrig og Tyskland, hvor man skal have mundbind på, når man handler i en butik.

- Jeg har prøvet det en enkelt gang, da jeg var over grænsen for at handle. Det er altså ikke nemt med mundbindets elastikker, når man, som jeg, har høreapparater på, siger Høreforeningens lokalformand i Holsted.

Hold afstand - åh nej!

Corona-krisen har i det hele taget ikke gjort det nemmere for de hørehæmmede, når de skal snakke med andre. Eller rettere: Når andre taler til dem.

- Det er rigtigt godt, at vi skal holde afstand, så vi ikke går og smitter hinanden. Men afstanden gør det desværre meget sværere for os hørehæmmede at høre, hvad der bliver sagt. Afstanden betyder også, at det bliver sværere at mundaflæse, siger han.

Hans Christian Schack håber, at der vil blive opsat mange flere teleslynger for at hjælpe de hørehæmmede. Men mundbind vil stadig være et problem. Foto: Finn Grahndin

Der findes faktisk gennemsigtige mundbind, der gør det nemmere for de hørehæmmede at mundaflæse.

- Men sundhedsmyndighederne finder dem for dårlige og vil ikke anbefale dem. Dermed vil Høreforeningen selvfølgelig heller ikke anbefale dem, oplyser Høreforeningen.

Hans Christian Schack håber i stedet for, at teleslynger bliver installeret mange flere steder. En teleslynge forstærker lyden, og sender den trådløst til de, der bærer høreapparater med en telespole.

- Det ser ud til, at vi skal leve med coronaen i meget længere tid. Så vi er nok nødt til at få kigget på de tekniske løsninger, der er mulige, så vi hørehæmmede kan høre og forstå, hvad folk siger. Teleslynger kan jo placeres mange flere steder end nu, siger han.