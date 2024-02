Museumsudstilling åbner med særlig overraskelse

Det er otte år siden, de første stykker guld dukkede op af mulden ved Fæsted øst for Ribe. Men torsdag kan man igen opleve Danmarks største guldskat fra vikingetiden i det sydjyske.

Helt ekstraordinært er guldskatten, som fortrinsvis består af smykker, nemlig blevet udlånt af Nationalmuseet i København, hvor den har været opbevaret som danefæ siden 2016.

Den slags sker nemlig ikke særlig ofte siger arkæolog og museumsinspektør ved Museet Sønderskov, Lars Grundvad.

- Som den der har stået for at registrere, beskrive og bearbejde fundene fra Fæsted, er det en drøm, der går i opfyldelse. Jeg havde ingen idé om, at jeg nogensinde skulle se dem her igen, siger museumsinspektøren.