Musiklærer tillod sig at drømme om medaljer til VM i Jels

Anders Krintel deltog i kanoturneringen i kategorien Masters, hvor deltagerne var mellem 50 og 54 år. Her var det muligt for alle interesserede at deltage.

Han kom i mål efter en time og 38 minutter, hvilket var knap 23 minutter langsommere end spanieren Julian Serrano, der passerede målstregen først.

- Det var hårdt, hvor der var godt med vind i den anden ende af søen, men der var god stemning, og folk hepper på hinanden, når de overhaler, sagde han efter løbet.

Ville ikke gå glip af et VM i 'baghaven'

Vejlenseren begyndte at sejle kajak som 14-årig, og han har tidligere i sine ungdomsår deltaget i et par internationale stævner for Danmark. Han begyndte først at sejle i kano for 15 år siden.

Ikke desto mindre var han nødt til at tilmelde sig, når VM kom til landet.

- Jeg havde egentlig overvejet, om jeg skulle lade helt vær, men så var det på hjemmebane. Og et VM i 'baghaven', det skal man, sagde Anders Krintel, der flere gange om ugen sejler kano på motionsplan.