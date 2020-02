Nålestikskontroller skal give bedre hygiejne hos tatovører

Henning Joe Jensen er enig i, at branchens ry er alt for dårlig og hilser den nye lov velkommen. Foto: Finn Grahndin

- Vores tatoveringssteder skal faktisk være mere rene end en lægepraksis, siger Henning Joe Jensen.

Han siger det med et lusket smil. For han synes måske nok, at kravene er blevet ret stramme. Men han erkender også, at det har været nødvendigt.

- Vores ry har ikke været særligt godt, så det er helt fint, at vi får rettet op på det, siger han.

Skal registreres

I dag er det hans tur til at blive kontrolleret af Sikkerhedsstyrelsen.

- Langt de fleste tatoveringssteder har ordnede forhold, men vi har desværre set tilfælde, hvor faren for infektioner har været for store, siger specialkonsulent i Sikkerhedsstyrelsen, Jette Lillerøj Kristensen.

Kira Hansens arm har det heldigvis godt, men sundhedsmyndighederne mener, at der har været for mange problemer med infektioner. ​ Foto: Finn Grahndin

Med den nye lov skal alle tatoveringssteder registrere sig til Sikkerhedsstyrelsen, så de kan få kontrolbesøg - og informationer om de nye krav. Ellers bryder de loven og vil - efter et par rykkere - risikere bøder.

Masser af bøder på vej

Antallet af registrerede er nu oppe på 248. For Syd- og Sønderjyllands vedkommende: 22. Men der mangler stadig en del. Sikkerhedsstyrelsen vurderer, at der er mellem 350 og 375 tatoveringssteder i Danmark. De, der ikke har registreret sig som de skal, forsøger Sikkerhedsstyrelsen nu at opspore.

Den har allerede indgivet politianmeldelse af 43 tatovører. Det er ulovligt at drive et tatoveringssted uden at være registreret i Sikkerhedsstyrelsen.

Jette Lillerøj Kristensen, Sikkerhedsstyrelsen: - Langt de fleste tatovører har gode hygiejneforhold, men.... Foto: Finn Grahndin

Af hensyn til kunderne

Henning Joe Jensen har været tatovør i 21 år og synes selv, at han altid har satset på at have en høj hygiejne og været en af de "pæne drenge i klassen."

- Jeg tror, at kunderne gerne vil have et ordentligt og pænt sted, når de skal tatoveres, siger han.

Udgiften er han dog ikke så begejstret for. Regningen lyder på 6.000 kr. for registreringen. Dertil kommer et hygiejnekursus. For Henning Joe Jensens vedkommende beløber det sig til 2.600 kr.

En af verdens bedste

Professor og leder af Tatoveringsklinikken på Bispebjerg Hospital, Jørgen Serup, er til gengæld meget begejstret for loven.

- Tidligere havde vi stort set ingen lov, og alt var op til tilfældighedernes spil. Nu synes jeg, vi har en af verdens bedste lovgivninger.

Det er hygiejnen - eller mangel på samme - der har givet for mange kunder problemer med især stafylikok-infektioner.

"Rudolf" må væk. Geviret er okay, men pelsen er ikke. Foto: Finn Grahndin

Spøgelsesforetagende

- Det har været et spøgelsesforetagende. Og når vi ser på spredning af infektioner, så betyder det meget, at miljøet er rent.

Hos Henning Joe Jensen er der ikke meget at komme efter under kontrolbesøget. Et gevir på en plade af pels skal dog fjernes. Pelsen kan ikke gøres ren og hænger tæt på hans arbejdsstation.

- Vi flytter bare Rudolf, siger tatovøren med et smil.

Tatoveringer kan give problemer To epidemiologiske studier fra Bispebjerg Hospital konkluderer, at 42 procent af undersøgelsernes 300 deltagere i større eller mindre omfang døjer med gener fra deres tatoveringer. Det svarer til, at 4 ud af 10 vil opleve problemer.

Cirka 600.000 danskere, svarende til 13 procent af befolkningen, skønnes at have en eller flere tatoveringer.

Længere forberedelse

Han smiler mindre, når det kommer til noget andet. Nu tager det nemlig Henning Joe Jensen meget længere tid at forberede en tatovering for at sikre, at alt er rent eller ligefrem sterilt. Han håber, kunderne er tålmodige.

På briksen i Hey Joe´s Tatoo i Vejen ligger Kira Hansen fra Jels, mens hun får udvidet en tatovering på sin højre arm.

- Det er vigtigt, at tatovøren går op i hygiejnen, så man undgår infektioner. Det betyder også, at man får lyst til at komme der igen, siger hun.

Hvis du ønsker selv at tjekke om dit tatoveringssted er registreret, kan du gøre det HER.