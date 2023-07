Negative elpriser fortsætter hver søndag indtil august

Der er dog ikke tale om et engangstilfælde. Ifølge energientusiast Henrik Møller Jørgensen, der driver siden Grønnere Elforbrug, skal borgere vest for Storebælt med en variabel prisaftale forberede sig på at de snart igen kan tjene penge på at bruge strøm.

- Sådan her bliver det hver søndag frem til august måned, fortæller han.

Den rekordlave elpris skyldes flere ting: meget vind og sol, et generelt lavt forbrug søndag eftermiddag samt nye regler på det hollandske marked, der gør, at man ikke kan nedregulere overskydende strøm.