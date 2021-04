Nicolai svinger køllen ligesom 6.000 nytilkomne golfspillere

Frisk luft, lav smitterisiko og et afbræk fra hjemmeundervisning.

Det er nogle af de ting, der har fået 19-årige Nicolai fra Vamdrup til at spille golf.

- Bare for at få frisk luft i stedet for de her fire vægge, man sidder mellem derhjemme næsten hele tiden, siger han.

Den idé er der også knap 6.000 andre, der har fået. Ifølge en opgørelse fra DGI og DIF, der ellers viser et fald i medlemstal for alle sportsgrene, ja så går golf den anden vej, og er blevet mere populær i 2020.

Under corona fik gymnasieeleven fra Vamdrup et behov for at komme et sted hen, hvor han kunne være social uden at bryde med coronarestriktionerne. Det har nemlig været en svær tid, hvor han ikke har kunnet se klassekammerater, fortæller han.

- Golf er et enkeltmandsspil, hvor man kun tænker på sig selv. Man kan selvfølgelig godt gøre det sammen med andre, så man får det her sociale samvær samtidig med, at man kan dyrke noget sport og være aktiv. Man kan bare snakke og have det sjovt sammen. Hjælpe hinanden, hvis det er det, siger han.