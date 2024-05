Ny aftale lukker kun huller i kommunes pengekasse

Aftalen giver pengene som et tilskud, som kommunerne hver især kan råde over. I Vejen håber borgmesteren, at aftalen kan give kommunens skoler og ældreområde et løft.

Efter en budgetopfølgning oplyser Frank Schmidt-Hansen, at Vejen Kommune mangler 70 millioner kroner, men er stadigvæk optimistisk.

- Vi skal nok klare os i Vejen Kommune. Det er et markant løft, men det kommer fra et lavt niveau, da vi har haft et efterslæb i mange år, siger Frank Schmidt-Hansen.

Er det ikke muligt, at der findes andre kommuner i Syd- og Sønderjylland, som har mere brug for pengene i aftalen end jer?

- Jeg kender ikke de andre kommuner nede i detaljerne, men når jeg snakker med mine borgmesterkollegaer i Syddanmark, så er det ikke min oplevelse, at de er lige så pressede som vi er, understreger Frank Schmidt-Hansen.