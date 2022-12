Oluf Sand besøger lokalt julemuseum - mød ham i original kulisse

Det er tvillingerne Brian og Bønny Lillelund, der har skabt og driver julemuseet, som blandt andet har en særudstilling med eksakte kopier af rekvisitterne og kulisserne fra tv-julekalenderen. Det skriver JydskeVestkysten.

- Vi er som så mange andre vokset op med The Julekalender, men vi har aldrig mødt en af skuespillerne i virkeligheden. Så vi er meget spændte og taknemmelige for, at Viggo - eller måske rettere Oluf Sand - vil komme en tur her forbi vores udstilling, siger Bønny Lillelund til avisen.