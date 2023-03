Område undersøges af ammunitionsrydningstjeneste

EOD afsøgte i januar et større område, efter Syd- og Sønderjyllands Politi fik en henvendelse fra en borger, der mente, at han under anden verdenskrig så to bomber blive gravet ned i området, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.



Derfor søgte Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste i januar i to områder på markerne uden for Sdr. Hygum, for at undersøge om der var bomber i jorden. Undersøgelserne viste ingen tegn på bomber.

Men i denne uge fortsætter afsøgningen i et nyt område omkring en mindre sø, som nu skal tømmes delvist for vand.

Når undersøgelserne er afsluttet, tager myndighederne tage stilling til, hvad der eventuelt videre skal ske.