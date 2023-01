På en mark ved Sdr. Hygum leder 18 mand efter ueksploderede bomber fra Anden Verdenskrig

13. oktober 1942 styrtede et Wellington bombefly BJ 653 ned nær Lintrup. Flyet var på vej mod Kiel lastet med brandbomber, men blev altså skudt ned på vejen. Besætning, to briter, to canadiere og en newzealænder, overlevede og blev taget til fange af tyskerne og måtte tilbringe resten af krigen i krigsfangelejr i Tyskland. Læs mere om flyet og mændenes skæbne her.

Når sådan en maskine styrtede til jorden fra 4-5 kilometers højde, så blev vragdele og eventuelle bomber spredt over et flere kvadratkilometer stort område, så det kunne altså godt tænkes, at der var rester efter BJ 653 triste endeligt på en mark ved Sdr. Hygum. Der blev ryddet op, men folk havde jo også andre ting at tænke på dengang.