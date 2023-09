På Rødding Højskole mødes folket og magten

Det gør de i forbindelse med konferencen Folket og Magten, der er arrangeret af højskolen i samarbejde med nyhedsmagasinet RÆSON.

Det er 12. år, at konferencen løber af stablen, og i år er temaet "En forandret verden". Den udspringer af et ønske om at bringe politikere, meningsdannere og befolkning sammen til et arrangement, hvor debatten om det fælles samfund er i højsædet.

Skal man tro forstanderen på Rødding Højskole, Mads Rykind-Eriksen, så er det lykkedes. Med over 200 tilmeldte har konferencen nemlig flere deltagere end nogensinde før. Derudover er også skolens elever, og de der er stødt til uden tilmelding til stede.

- Når jeg tager temperaturen på demokratiet i Danmark, så lever det i bedste velgående - vi har lokket folk til fra hele landet, og det glæder mit hjerte, for højskolen er blandt andet sat i verden for at fordre den demokratiske samtale, og det er dét vi gør her, siger han.

Konferencen fortsætter mandag, og det er åbent for alle, der er interesserede.