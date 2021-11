Påvirket ung bilist taget med skarpladt våben i bil

En ung mand fra Rødding er blevet anholdt af Syd- og Sønderjyllands Politi for at have kørt narkokørsel.

Det gav anledning til at ransagde bilen, fortæller Erik Lindholdt, der er vagtchef ved politikredsen.

- Vi finder en gaspistol, hvor der normalt er blokeret for løbet, men den blokering er så fjernet, og der er isat skarp ammunition 22 mm, fortæller vagtchefen.

Manden, der er 27 år gammel, blev stoppet overfor politigården i Vejen ved banegårdspladsen. Han er nu sigtet for ulovlig besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder, fordi han befandt sig et offentligt sted.

Derudover er han også sigtet for at køre i påvirket tilstand.

- Han overnatter i arresten, og så bliver det vurderet søndag morgen, om han skal for en dommer, siger vagtchefen.

Ifølge politiet ved man ikke, hvad formålet var med det skarpladte våben, men at manden erkender forholdene.