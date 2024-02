Palæstinenser i fredelige Brørup - mit PTSD er brudt ud igen med krigen i Gaza

Her bor palæstinensiske Sami Salha med sin danske hustru og deres fælles datter. Godt og fredeligt til krigen i Gaza brød ud. For med den brød også hans PTSD ud igen. Han kan ikke sove. Han har svært ved at drikke og spise. Tankerne og bekymringerne for hans familie og venner farer rundt i hovedet.

Sådan som det formentlig sket for mange af de 24.000 palæstinensere, der bor i Danmark. Men han vil ikke være en del af det had, der med krigen så nemt kan blusse endnu mere op.

- Nej, jeg hader ikke israelere. Rigtig mange af dem hader krigen lige så meget, som jeg gør.