Parti får hver tredje stemme, men er sendt uden for døren

Tidligere på aften sagde Dansk Folkeparties gruppeformand Peter Skaarup, at han forventede, at partiet ville få et dårligt valg.



I Vejen fik han ret.

- Nogle har lavet aftaler

Venstres spidskandidat i Vejen Morten Thorøe er netop kommet ud af konstitueringslokalet.

Han ligner ikke en glad mand.

- Jeg ved ikke, hvad der er sket. Nogle har lavet aftaler på forhånd. Konservative og Socialdemokratiet har en plan, som vi ikke er en del af. Det synes jeg er voldsomt overraskende, når jeg har 12 mandater bag mig, siger Morten Thorøe, som før valget var byens 1. viceborgmester.

Han lægger ikke skjul på, at han er stærk overrasket over, at der ikke var plads til ham i forhandlingslokalet.

- Jeg synes, at det er mærkværdigt, at vi, som det største parti, bliver sendt udenfor døren fra starten af. Det er et underligt udgangspunkt at starte på, siger Morten Thorøe.

Lige nu har han ingen anelse om, hvorvidt Venstre bliver inviteret indenfor igen.

Så nu venter han imens Konservative og Socialdemokratiet forhandler.