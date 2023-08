Podcastværter køber sig ind i Kragelund Mose

I en offentliggørelse på Her Går Det Godts Instagram profil forklarer værterne på humoristisk vis, hvorfor de har købt sig ind i mosen.

- Det er sådan set med håbet om, at når dine børn bliver voksne (henvendt til Esben Bjerre, red), så er der stadigvæk en form for vild natur, der ikke ligger fikseret på noget beton et eller andet sted eller noget storindustri. Og sådan lidt mere lavpraktisk er det selvfølgelig også en form for aflad for, at vi kan tage den tur til Maldiverne snart. Vi vil være ærlige at sige, der er en vis pragmatik bag alt i foretagendet, fortæller Peter Falktoft.



Martin Sandager har udover følgere også fået flere tilbud fra mulige investorer. Fremtidige lodsejere skal dog komme med andet penge.

- Penge er fint, men man skal gerne kunne komme med noget mere. Mange penge kan selvfølgelig noget, men hvis det kun er det, er det ikke noget, jeg er interesseret i, siger han.