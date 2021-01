Politiet advarer: Meget glat føre har allerede ført til flere trafikuheld

Og siden tirsdag aften er flere trafikanter tilsyneladende blevet overrasket af, hvor glat der var på vejene. En bilist kom galt afsted og gled af vejen på en motorvejsafkørsel ved Brørup. Senere går det galt på Østerholmvej nord for Vejen. Her kører en bilist af vejen og påkører et træ, men bilisten slipper dog selv fra uheldet uden særlige skader. Lidt senere rammer en personbil noget autoværn på Toftlundvej ved Spandet. Også her er det glatte føre årsagen.

- Der er heldigvis ingen, der er kommet alvorligt til skade ved nogen af glatføreuheldene. Men folk skal altså stadig passe på. Det er pivglat derude, også selv om der er blevet saltet over hele regionen hele natten. Der er også kommet meldinger ind om folk, som falder på fortove og lignende. Så jeg kan kun opfordre til, at folk er forsigtige her til morgen, siger Nikolaj Hølmkjær, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.