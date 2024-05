Politiet blitzede over 100 bilister på fem timer

Mens denne kontrol viste 117 overtrædelser, har politiet ved lignende kontroller i november og december 2023 målt henholdsvis 115 og 122.

- Vi kan konstatere, at der fortsat bliver kørt for stærkt på strækningen. Jeg vil opfordre til, at man letter på speederen - også når vi ikke er der med ATK-vognen. Det kan have store konsekvenser, når der bliver kørt for stærkt. De seneste fem år er 121 personer blevet dræbt i ulykker i Syd- og Sønderjyllands Politikreds. Ud af de 121 trafikdræbte er 20 personer blevet dræbt i ulykker i Vejen Kommune, lyder det fra politikommissær Dennis André Holst.